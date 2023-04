Az alpolgármester szerint akár szimbolikus jelentése is lehet annak, hogy az autisták színe a kék, ami a város zászlajának egyik színe is. Jelezte: 2021 óta szoros együttműködés van a BEN Egyesület és a város önkormányzata között. Kitért arra is, hogy a városvezetés terve és szándéka lakhatási program kialakítása a fogyatékkal élők számára.

A Bazilikától a Dobó térig tartott a séta

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A civil házi program első órája egyébként kézműveskedéssel, majd mesefoglalkozással telt. A 16 órakor kezdődő ünnepen mások mellett bemutatkoznak a Szalaparti EGYMI autizmusspecifikus osztályai. Volt I-Karate Eger bemutató, Zenevirág koncert és Ének az esőben tánc.