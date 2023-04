A recskiek is regisztráltak a TeSzedd! országos akcióhoz. Aki szeretné szebbé tenni környezetét, április 22-én, reggel nyolc órakor az önkormányzati hivatal udvarán csatlakozhat a szemtétszürethez. Nagy Sándor polgármester arra kér mindenkit, hogy akik csatlakozni szeretne a programhoz, a jelzett helyen és időben jelenjen meg, és vigyen magával kesztyűt is. Külön felhívta a figyelmüket azon településrész lakóinak, ahol nagyobb mennyiségben gyűlt össze a szemét, hogy munkájukkal ők is járuljanak hozzá a település tisztaságához!