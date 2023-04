Teleki Klára művészetpártoló és az Agria Park Galéria vezetője köszöntötte a résztvevőket, s kifejezte örömét, hogy ismét egy csodás kiállításnak ad otthont az egri pláza.

Kicsik és nagyok is kíváncsiak voltak a különleges kiállításra

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Bulla Márta művésztanár, iparművész megnyitóbeszédében kitért rá, hogy a természet és az ember is alkothat ritmusokat, s ezek számos művészeti ágban is megjelennek, így például a zenében, a táncban, és a képzőművészetekben is.

Bulla Márta, művésztanár, iparművész

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Úgy gondolom, ez egy nagyon hálás téma. Amikor a ritmusról beszélünk, először valamilyen hang jut eszünkbe, a hangok pedig különlegesek, hiszen nem láthatók, mégis itt vannak körülöttünk. Egy-egy képen belül a formák ismétlődése adja meg a ritmust, emellett pedig, ahogy a kiállított képeken is látható, a színekben és a kompozíciókban is megtalálható ismétlődések és harmóniák is megadják a ritmust – részletezte Bulla Márta.

Válóczi-Major Katalin, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskola művésztanára

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A gyakorlóiskola ének és táncos szakos diákjainak produkciója emelte a kiállításmegnyitó fényét.