Bizonyára nem vagyok egyedül azzal, hogy eszembe jut egy szó, egy mondatfoszlány vagy éppen egy dalrészlet, aztán jó ideig nem tudom elengedni. Nem feltétlenül a legjobb érzés, többnyire szabadulnék is tőle, de nem tudok; egyéb híján ki kell várnom, hogy önmagától elmúljon a hívatlan késztetés. Murphy törvényének megfelelve, leginkább olyasmik jönnek elő, amik készakarva soha a büdös életben eszembe nem jutnának. Például, amikor belebotlottam a Karel Gott-számba – Lady Carneval, ugyebár – egész nap az első sorát dúdolgattam, ráadásul az eredeti nyelven, „Páni a paní, vím, jak se ruší žal”, úgy, hogy e nyelvvel (is) igen csehül állok. Ráadásul ez nem is az a fajta muzsika, amiért felhangosítanám a rádiót, sőt.

Olyasmi lehet ez a szerencsétlen reflex, mint az álombéli látomások. Emlékszem, amikor kamaszkoromban a cimboráim azzal dicsekedtek, hogy mélyalvásuk során ezt meg azt a lányt sikerült meghódítaniuk, nekem éjszakáról éjszakára legfeljebb az jutott, hogy valaki kerget, valahonnan lezuhanok, netán eltévedek valamilyen katakombában.

Ma reggel óta pedig a „saját fül” kifejezés jár a fejemben. Nem tudom, mit fűzhetnék ehhez hozzá, hiszen mindenkinek van ilyen testrésze. Kinek nyitottabb, kinek zártabb, kinek pedig huzatos. Az enyémről a feleségem sokat tudna mesélni. Nem értem, miért tört rám a kínzó érzés. Talán ő tudja a választ, lehet, hogy már el is mondta…

