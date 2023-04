Lőrinciben nemrég helyeztek ki csomagátvételi automatákat a városközpontban, valamint a selypi kultúrház melletti placcon. A két berendezés üzemeltetője más-más cég, amelyek közül az egyik most vélhetően úgy ítélte meg, hogy a selypi dobozok fenntartása gazdaságtalan. Helyszíni tapasztalataink is ezt támasztják alá. S erre lehet következtetni abból is, hogy Víg Zoltán polgármester a legutóbbi képviselő-testületi ülésen bejelentette: április utolsó napjával a szolgáltatás megszűnik. Az intézkedés a Szabadság téri automatát nem érinti.