Néha az ember olyan témába is beleüti az orrát, amihez valójában nem sok köze van. Mégis muszáj, hiszen befolyásolhatja a szépérzékét, akkor is, ha más jelentősége nemigen létezik. Ilyen például egyes nők viszonyulása a külsőségekhez. Kevés olyan férfiismerősöm van, akiknek tetszenek az extrém hosszúságú, csiricsáré műkörmök, a szürreális szilikonmellek és ajkak, a rongyosra szoláriumozott bőrök.

A lányok, asszonyok egy részét azonban ez nem igazán érdekli; megdőlni látszik a tézis, miszerint egy nő azért változtatja a megjelenését, mert ily módon is megpróbálja kelletni magát. De ha így is lenne, mindezek alapján öncélúan teszi. Jó részük a trendnek próbál megfelelni, s mintha csak sokadlagos szempontként jöhetne szóba, mi tetszik a másik nemnek. Újabban viszont másfajta módi tanúi is lehetünk: a hírességek egyre gyakrabban mutatják magukat smink nélkül, szélsőséges esetben akár a reggeli ébredés után, a maguk naturális valóságában. Elnézve ezeket a képeket, a férfiemberben felvetődik, hogy nem véletlenül találták ki az arany középutat. Az aránytévesztés sehová sem vezet – mondatja az élettapasztalat, s ezt osztom magam is, noha a környezetem azt is csodaként éli meg, ha naponta megfésülködök. Egy fokkal még úgy is szebb vagyok az ördögnél, ha pasi létemre nincs se köldökpiercingem, se műszempillám – gondolom –, csak mert most ez a trendi. Vagy az lesz hamarosan.