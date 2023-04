A HungAIRy LIFE projekttel Eger önkormányzata is csatlakozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zöld heti programjához. Április 18-án a Líceum előtt reggelivel készülnek az arra kerékpárral érkezőknek.

– A korábbi években általában a belvárosban a Dobó téren vártuk bringás reggelivel az arra járókat, most az Eszterházy téren készültünk némi harapnivalóval kicsiknek és nagyoknak. A programban az Egri Rendőrkapitányság is részt vett a Bike Safe programmal, ennek köszönhetően a helyszínen a bringák regisztrálására is lehetősége volt azoknak, akik betértek néhány finom falatra – mondta Ferencz-Nagy Kitti, ökomenedzser. A lehetőséggel közel száz kerékpáros és gyalogos élt kedd reggel.