Egészségügyi szűrésekkel és érdekes, hasznos előadásokkal, valamint számos sportág kipróbálásával várta a résztvevőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egyetemi Egészségnapja kedden. Kiváló gyógyteákat, brazil, török, spanyol és maláj étkeket is kóstolhattak a résztvevők, illetve ezen a napon megnyílt a Delta épület sport- és egészségdiagnosztikai laborja és újra megrendezték a Líceum toronyfutó versenyt is.

Két helyszínen zajlottak az események, a Líceumban és a Leányka úti campuson. A Decathlon támogatásával több mozgásformát is ki lehetett próbálni, így a pingpongot, a teqballt, de volt felfújható Kipsta focipálya, kosárpalánk, roller, és ügyességi játékok. Emellett az önkéntesek vért is adhattak. Az egészség jegyében szűrésekkel és tanácsadással is találkozhattak, így oxigénszaturáció, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint, PSA, érszűkület-vizsgálattal.

Mindezeken túl különböző előadásokkal tarkították a napot, mások mellett szó volt a férfi és női egészségről, de az újraélesztést is bemutatták.