Szombat este a Szent István Hotel éttermében tartották azt a jótékonysági bált, melyet Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége szervezett, s egy Súlyosan-halmozottan sérült gyermeket nevelő család otthonának fűtés korszerűsítésé tűzték ki célul.

Domán Zoltán, a szervezet tagja, szervező elmondta, a halmozottan sérült gyermeket nevelő szülők nehéz helyzete egyrészt abból adódik, hogy gyermekeik folyamatos felügyeletet igényelnek, s sokan egyedüli szülőként próbálják megteremteni az anyagi s egyéb feltételeket a nevelésükhöz.

– Sajnos az is nehézkes, hogy felhívjuk a figyelmet a problémára, hiszen egy sérült gyermeket közösségbe vinni is nehéz, és legyünk őszinték, egy sérült gyermek nem aranyos, szívmelengető látvány. A legtöbb esetben csak a szüleinek fontos. Sokszor egyébként elkopnak a barátok, a rokonok is elfordulnak a sérült gyermektől és családjától. Igyekszünk támogatni egymást, hiszen csak mi tudhatjuk, gyermekeink mennyi mindet adnak nekünk még úgy is, hogy ránk szorulnak életük végéig. Egy mosoly, ha sikerül a kedvükben járni az étellel, egy tekintet többet ér bárminél. A legegyszerűbb dolgoknak is képesek örülni – fogalmazott.

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a bált. Mint mondta, már ötödik alkalommal vesz részt a rendezvényen.

– Mindig összeszorult szívvel jövök, hiszen látom azt a küzdelmet, amin a szülői szövetség tagjai nap mint nap keresztülmennek. Teszik ezt azokért a gyermekekért, akiket a sors rájuk bízott. Mikor Domán Zoltán meghívott, kérte, tiszteljem meg jelenlétemmel a bált. Ám nem én vagyok az aki megtiszteli a jelenlévőket, számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek – emelte ki dr. Juhász Attila Simon, majd kellemes kikapcsolódást kívánt a szülőknek és a támogatóknak.