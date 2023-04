Szabó Zsolt, vármegyénk 3. számú választókörzetének országgyűlési képviselő folytatta a térség településeinek bejárását. Első megválasztása, 2010 óta hagyomány, hogy évről évre felkeresi az önkormányzatokat és a civil szervezeteket, egyeztet azok vezetőivel a megoldásra váró feladatokról. Mint fogalmazott, az elképzelések nagy részéből – ha azok reálisak – előbb-utóbb valóság lesz; általában 2-3 évnyi „átfutási idő” szükséges ahhoz, hogy az eredmények kézzelfoghatóvá váljanak, de megéri türelmesnek lenni, hiszen az egész térségben látható, hogy az együttgondolkodás nem hiábavaló.

Szabó Zsolt (balról) és Víg Zoltán polgármester számára az elmúlt években szinte minden hónapra jutott átadni való

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

A fideszes politikus a napokban a választókörzet harmadik legnagyobb városába, Lőrincibe látogatott, ahol először a civilekkel tárgyalt – egyebek közt a Pitypang Egyesület, a sportkörök, a polgárőrség illetékeseivel –, majd hosszan beszélgetett a képviselő-testület tagjaival. A tanácskozások tapasztalatait portálunknak összefoglalva leszögezte, hogy a fejlesztések mindhárom városrészben folytatódnak.

A civil egyesületek a települések életének a „motorjai”

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

– A civil egyesületek tevékenységét mindig figyelemmel kísérem; ezek azok a tömörülések, amik nagyon hasznosak az adott település életében, a tagjaik látják, ismerik lakóhelyüket, s okos ötleteket, tanácsokat adnak, milyen területeken lehetne, kellene javítani. Lőrinciben is rengeteg információt kaptam, azt is megbeszéltük, miben tudnék a magam lehetőségeivel segíteni – mondta Szabó Zsolt. Hozzátette: ezek a találkozások azonban nem csak a fejlesztések lehetőségeiről szólnak, hanem a személyes kapcsolatokról is.

Az országgyűlési képviselő úgy látja, az önkormányzat jól gazdálkodik, a város gazdasági helyzete stabil, így a jövőre nézve is bátran tervezhetnek.

Hamarosan elkezdődik az általános iskola épületeinek a hőszigetelése. Képünkön az elmúlt évi ballagás Selypen

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

– A közelmúltban pályázati támogatásból megújult az általános iskola mindkét épülete, s folyamatban van a Rákóczi úti, valamint a Temesvári utcai telephelyek energetikai korszerűsítésének az előkészítése is – részletezte. – Ezekre már megvan a forrás. Ugyancsak megérkezett a pénz a Petőfibánya és a Vörösmajor közötti kerékpárút megépítésére. Átalakul a selypi, forgalmas útkereszteződést is, ahol így biztonságosabbá válik az átkelés. Elkészülhet továbbá az új, központi autóbusz-forduló is. Szabó Zsolt megemlítette: már dolgoznak a temetőhöz vezető kerékpárút megépítésének előkészítésén is.

Ismét szóba került az egykori cement- és eternitgyár Zagyvaszántóval közös területe, amelynek hasznosításáról régóta tárgyalnak az érintettek. Esélyt adhat az elképzelésekben kiemelt helyen szereplő napelempark megvalósításának, hogy a kormány az ily módon előállított energiát előnyben részesíti, a politikus szerint ezért érdemes továbbra is ebben az irányban haladni.

Romeltakarítás az egykori cementgyár területén. A terület alkalmas lenne napelemparknak is

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Lehetőségként merült fel továbbá, hogy Petőfibányát „direktben” összekössék a nagygombosi úttal, mégpedig szilárd burkolattal, a dombok alatt vezető nyomvonalon, amit a bányák felől közlekedő nehézgépjárművel már egyébként is „kijártak”. Az út az úgynevezett temetői kanyarnál csatlakozna a régi 21-eshez, s nem csak a Petőfibánya, hanem az Apc és a Rózsaszentmárton felől érkező járművek útvonalát is lerövidítené Hatvan irányába, nagymértékben csökkentve a Lőrinci belterületén áthaladó forgalmat. A jövőbeni beruházáshoz a lőrinci önkormányzat hozzájárulása szükséges, az előzetes nyilatkozatok alapján a képviselők támogatnák az elképzelést.

Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is, hogy ismét felvetődött a mátravidéki erőműi tó lőrinci önkormányzathoz kerülésének a lehetősége. Az egykori, lignit- és pakurafűtésű hőerőmű kondenzvíztárolóját jelenleg a horgászok használják, technológiai funkciója nincs; Szabó Zsolt szerint a meder kitakarítása után szép környezettel gyarapodhatna a város.

A mátravidéki erőműhöz vezető út építése hamarosan befejeződik, a szakaszt a 21-es főútig építenék tovább

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Portálunk kérdésére Szabó Zsolt elmondta: számos beruházás a befejezéséhez közeledik – példaként említette a mátravidéki erőműi bekötőutat, aminek a megépítését a 21-es főútig szeretnék folytatni –, vagy már el is készült, s a további fejlesztések jelentős részére is megérkezett a kormány anyagi támogatása.

– Továbbra is arra biztatom az önkormányzatok vezetőit, a civileket, az intézmények illetékeseit, hogy pályázzanak kitartóan, hiszen számos olyan lehetőség áll rendelkezésre, amelyek a munkájukat, a fejlődésüket segítik – zárta tájékoztatását az országgyűlési képviselő.