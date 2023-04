A télies idő dacára is bontogatják szirmaikat a tulipánok a Tisza-tónál. Már csak egy kis napsütésre várnak, hogy a a 155 ezer tulipán egyszerre virágozhassák, és a látvány igazán szívet melengető legyen. Az igazán bátrak már így is útra keltek, kirándultak az abádszalóki TulipGardenbe, és megszedték kosarukat a kedvenc virágaikkal. Bizakodjunk, hátha idecsalogatják végre a tavaszi verőfényt!

- Várunk benneteket vasárnap és hétfőn is 9-17 óráig. Finom burgerek, a megszokott különleges csokoládék, chili szószok, és még sokan mások - írták Facebook-bejegyzésükben.

- Minden egyes napért hálásak vagyunk, hogy ilyen cudar időben is velünk vagytok. Ha van kedvetek szívesen fogadjuk a fotóitokat - tették hozzá.