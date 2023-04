– A túraútvonalak mentén a sörös-, energiaitalos dobozok, csipszes zacskók, csokipapír domináltak. A nagyobb mennyiségű hulladékhalmok megunt kacatból álltak. Általában nem lehet megállapítani, ki rakta oda. Volt azonban, hogy személyes holmikat is tartalmazott a szemétrakás, két-három településsel messzebbről származó hulladékot is találtunk. Valóban szélmalomharc a szemétszedés, mert vélhetően sokan azt gondolják, úgy is megtesszük helyettük, tavaly is így volt. De olyan is van, akit egyáltalán nem érdekel, összeszedi-e helyette valaki. Nálunk is milliókba kerül ez évente az önkormányzatnak. Sajnos, a hulladékradar sem alkalmas a jelenlegi szisztámájában arra, hogy a szemetelők feleljenek a tettükért. Az összes árok, út széle önkormányzati tulajdonban van. Ha valaki bejelenti az ott lévő szemetet a hulladékradaron, az elszállítás költségén túl még a büntetés is a miénk, mint a terület gazdáié – méltatlankodottHolló László.