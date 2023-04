Sallai Krisztina, a Mályvavirág Alapítvány kuratóriumi tagja portálunknak elmondta, országszerte több kórházban, így például Budapesten és Miskolcon is festettek már grafikus által megrajzolt motívumokat a falakra, most pedig Egerben ragadnak ecsetet az önkéntesek.

– Bízunk benne, hogy a rajzokat látva az érintett betegeknek legalább néhány pillanatra boldogabbak lesznek, elmosolyodnak a nehéz élethelyzetük közben is, és kapnak egy kis reményt. A női daganatokkal élőknek ehetőségük van csatlakozniuk hozzánk, így sorstársakkal kerülhet kapcsolatba, s számos kiadvánnyal, információval is segítjük őket. Létrehoztuk a digitális betegutat is, hogy a lehető legtöbb segítséget tudjuk adni az érintetteknek – jegyezte meg Sallai Krisztina.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Pásztor Édua, az Egri Mályvavirág Pont vezetője kitért rá, hogy a Mályvavirág Alapítvány 2013 óta foglalkozik női daganatos betegekkel. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet onkológiai osztályán is kezelnek ilyen betegeket, ezért hozták el ide is a kórházfestés programot.

– Szeretnénk, ha kicsit vidámabb lenne a kórházak hangulata, ezért az egri kórházban is színesebbé tesszük a falakat az önkéntes csapatunkkal. Bízunk benne, hogy az elkészült alkotásokat látva a betegeknek vidámabb lesz a napja, így a gyógyulás is könnyebb lesz számukra – fűzte hozzá Pásztor Édua.