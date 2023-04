Igaz, hogy a reggelek még igencsak hűvösek, de azért már látható jelei vannak annak, hogy itt a tavasz.

Én már két hete megfogadtam magamnak, legyen bármilyen hideg is, nem veszem újra elő a télikabátomat. Tartom magam ehhez, és miközben dideregve megyek ki a buszhoz, minden nap rácsodálkozom, hogy egyre több virág nyílik ki a falusi portákon.

Ezek az apró, színes virágok valahogy képesek arra, hogy elvarázsolják az embereket - én legalábbis így vagyok vele. Jönnek a bajok csőstül, rossz hírt követi a még rosszabb, de úgy gondolom, a tavasznak varázsereje van, mert mintha ilyenkor kicsit könnyebb lenne elviselni a nehézségeket.

A minap részt vettem az endometriózis világnapon, hogy még többet megtudjak erről a rejtélyes, az én életemet is jócskán megnehezítő betegségről. Bár aznap is fagyos reggelre ébredtem – és természetesen nem megszegve a magamnak tett fogadalmamat, vékony kabátban indultam útnak –, az előadás helyszínén volt egy hatalmas csokor sárga tulipán, így máris úgy éreztem, itt a tavasz, s minden egy kicsit könnyebb. Jó volt találkozni a sorstársakkal, s erőt adott, hogy nem vagyunk egyedül, sokan igyekeznek segíteni is a helyzetünkön.

Hazafelé egy szivárvány is feltűnt az égen. Szerintem a szivárvány még a virágoknál is varázslatosabb, s bár kincset nem találtam a lábánál, remélem, a feltűnése után már tényleg minden jobbra fordul, s talán az igazi tavasz is megérkezik most már.

