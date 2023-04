Eljött az ideje egy kis lazításnak, pihenésnek a diákok körében is. A tavaszi szünet idén április 6-tól április 11-ig tart a közoktatásban, ami azt jelenti, hogy a már csak néhány napot kell kihúzni az iskolapadokban.

Az eduline.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyetemisták tavaszi szünetének időpontja a közoktatással ellentétben intézményenként különböző lehet, hiszen erről az egyetemek maguk döntenek. Vannak olyan egyetemek, ahol februárban volt, és olyanok is, ahol csak április végén lesz szünet.

Aki aktívan szeretné tölteni a tavaszi szünetet, segítséget is kap. Április 6. és 11. között ingyen utazhatnak a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV belföldi helyközi járatain azok az alsó tagozatos diákok, akik rendelkeznek Kajla útlevéllel - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A 2019 nyarán indult Hol vagy, Kajla program célja, hogy az alsó tagozatos gyerekek és családjaik közösen beutazzák Magyarországot. A gyerekek már a tavalyi tavaszi szünet alatt is ingyen utazhattak az útlevelükkel, akkor több mint 150 ezer utazáshoz használták, ami körülbelül 12 millió megtett kilométer.