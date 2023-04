– A falvak minimum 10, maximum 30 fát igényeltek, összesen 19 féle fafajból. Választhattak például kőriseket, hársakat, tölgy- és eperfákat, valamint díszalmát és platánt is. A növényeket a KEFAG Zrt. biztosítja és szállítja a helyszínre. Jellemzően egy-egy település 2-5 fafajból igényelt, s ezeket t a település közterületein ültetik el – ismertette Vigh Ilona.

Aldebrőn már második alkalommal fásítanak, mivel 2023 tavaszától az Agrárminisztérium már a korábban sikeresen igénylő településeknek is lehetőséget nyújt a részvételre. A községben most 15 amerikai- és 15 ezüst hársat ültettek a felső temető előtti területre. A munkálatokban az önkormányzat dolgozói mellett több kisgyermekes család is részt vett. A családok az ültetéssel örökbe fogadták a sorfákat, felelősséget vállalva a gondozására, ápolására.