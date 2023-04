Tojást már jó ideje csak egy helyről veszek. A falunkban a hét egy napján felbukkan zöld furgonjával az idős árus, megrakodva saját termelésű, osztályozott, méret szerint beárazott, friss árujával. Pontosan érkezik, mint ahogy a vevői is.

Amikor berobbant az infláció, megállapodott egy árban, s azóta is tartja. Amikor az egri piacon már 110 forintot is elkértek egy tojásért, nála akkor is kilencven maradt. Mindig váltunk néhány barátságos mondatot, és a végén abban maradunk, hogy valahogy úgy érzékeljük, rossz irányba halad a világ. Egyszer próbáltam arra kérni, hadd írjak róla valami személyeset. Szelíden mosolyogva hárított. Nem, kedves, nem szeretnék én semmit sem a nyilvánosság elé tárni – mondta. A kis családi vállalkozást fenntartja, élteti, alkalmazkodik a követhetetlen takarmány- és energiaszámlákhoz. Állományát már alaposan megtizedelte, mert nehéz kigazdálkodni a növekvő árakat.

Húsvét közeledtével harminc-negyven darabot is vásárolok tőle. Alig férnek a dobozokba, olyan nagyok és szépek.

A legutóbb, amikor türelmesen, óvatosan rakosgatta a tojásokat a dobozba, azt kérdezte, mondja meg kedves, mi lesz ennek az egésznek a vége. Mondtam, nem tudom. De amíg mi szerdánként találkozunk pár percre, amíg látom a zöld furgont a placcon, addig a mi életünkben minden rendben van. A tisztesség, az odaadás, a kitartás jó befektetés. Akkor is, ha az élet naponta rácáfol erre.

