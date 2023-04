– A szakmánkra is teljesen igaz a „Jó pap holtig tanul” mondás, hiszen minden nap megjelenik egy új recept, technológia vagy trend, amihez alkalmazkodnunk kell. Lehetőségem nyílt arra, hogy hazánk egyik legjobb séfjénél tanulhassak, ami szuper alapot adhat az elkövetkezendő évekre. Olyan alapanyagokkal találkozom és dolgozom, amelyekkel eddig még nem, olyan fortélyokat mutatnak meg, amiket korábban nem ismertem. A Rumour egy ázsiai fúziós étterem, így ennek az alapjait is megtanulhatom, és amikor újra kinyit a Sulyom, a megszerzett tudást kamatoztatni tudom – mondta el az interjúban Berecz Ádám.

A szakember azt is megerősítette, hogy április 6-án valóban újra kinyit a Sulyom:

– Április 6-án, a húsvéti hosszú hétvégén fogunk újra kinyitni. Erre a napra meglepetésekkel és új étlappal is készülünk, emellett átalakul a benti vendégtér is: kicsit otthonosabbá öltöztetjük a főépületet, élhetőbbé, védettebbé varázsoljuk az étterem teraszát. 2023-ban már részben helyben termelt zöldségeket, gyümölcsöket is szeretnénk a vendégeink asztalára tenni, de az Élménykertünk legfontosabb feladata, hogy népszerűsítsük a konyhakerteket, az önellátást, ezzel a Slow Living gondolkodást, s lelassulni hívjuk vendégeinket.