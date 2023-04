Kedden újabb fotót posztolt Újhatvanból a közelben élő Márkus Norbert, az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének elnöke, aki a kereszteződéstől pár méterre él, s roncsderby-versenyzőként maga is sokszor megtapasztalhatta már a karambolok által kiváltott hangokat. Ám azt nem lehet megszokni, hogy olykor heti több alkalommal „csattannak” a gépjárművel lakóhelyétől egypercnyi járásra. Facebook-bejegyzése alatt most is gyülekeznek az elégedetlenkedők, akik szerint mielőbb „csinálni kéne” valamit; a legtöbben a körforgalom kialakításában látnák a megoldást, mondván: a közeli Aszódon két nap alatt sikerült kialakítani hasonló csomópontot.

Februárban, amikor legutóbb foglalkoztunk a témával, megkerestük Szabó Zoltánt, a Magyar Közút Zrt. Heves vármegyei igazgatóját, aki elmondta: rendszeresen kapják a jelzéseket, így tudomásuk van arról is, hogy a közelmúltban ritkább esetekben személyi sérüléssel, gyakrabban viszont anyagi kárral járó baleset is történt a nevezett helyszínen. Szakembereik vizsgálják, milyen műszaki beavatkozásra lenne szükség, de az ehhez szükséges anyagiakról nem helyben döntenek; a fejlesztés kedvező elbírálása esetén a pénzt az Építési és Közlekedési Minisztérium biztosítja.