Mint írták, a helyi önkormányzat és a hatóságok felé megtették a hivatalos előzetes bejelentéseket, illetve a lakosságot és minden érdeklődőt a településen közterületi plakátok formájában is előzetesen tájékoztatnak az eseményről. A korábban tapasztalt fokozott érdeklődésre tekintettel Recsk polgármestere, a település képviselő-testületének tagjai, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője, illetve az önkormányzat által felkért, az Andezit-Bauval folyamatos kapcsolatban álló szakértő számára felkínálják, hogy a bányaudvar bejáratánál - a biztonságos védőtávolság betartásával - betekintést biztosítanak a munkafolyamatba a robbantás időtartama alatt. Szeretnék, ha a helyi döntéshozók személyesen, valamint a külső, auditált cég mérőműszereinek adatai alapján is meggyőződhessenek arról, hogy a robbantás hanghatása és rezgésének mértéke az engedélyezett határérték töredékét sem közelítik meg. Az előző kőzetjövesztéshez hasonlóan a szakemberek ezúttal is kisméretű robbantási lyukakban osztják el a tölteteket, és a felületet ismét vastag geotextíliával fedik, így szálló por sem keletkezik.