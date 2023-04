A rengeteg írás közül kiemeltek egyet, amelyet Schmidt Vera dalszerző énekesnő osztott meg velük. /Verát a Megasztár tehetségkutató műsor első szériájában ismerhettétek meg 2003-ban./

„Kedves Kalifa! Én annyira becsülöm, hogy egy ilyen csodálatos, felemelő, ugyanakkor költséges, veszélyes, rendkívül bizonytalan kimenetelű dolgot, mint a hegymászás támogattok…hogy ott álltok a hegymászók mögött, mint a szülő vagy a tanár a gyermek mögött… szurkoltok, izgultok, örültök, a könnyek is kicsordulnak mikor nem jó hírek érkeznek… Azt gondolom, az élet is ilyen, mégis sokan csak a sikertörténeteket támogatják…

Én úgy érzem, a Kalifa ezzel az életet, a realitást, a valóságot és az emberséget is támogatja és leteszi a voksát amellett, hogy ez így egészséges, ez így kerek es szép! …őszintén csodálom a hozzáállásotokat… talán éppen azért is, mert kiveszőben van ez… Péteréknek és mióta követlek Titeket, azóta szurkolok az összes hegymászónak! Volt, hogy róluk olvastam a gyerekeknek este, hogy mi újság van a hegyeken az éppen arra mászóval, miken megy keresztül és milyen döntést hoznak … szerintem ez annyira… szép és izgalmas!”