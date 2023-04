Mint írják, nőstényeik csak 1,5 éve érkeztek a Koppenhágai Állatkertből, hogy családot alapíthassanak. Legnagyobb örömükre két aprósággal örvendeztették meg őket.

– a nagy mara a Föld harmadik legnagyobb rágcsálója. Megjelenésük a nyúlra és az őzre egyaránt emlékeztet. Argentína középső és déli részein őshonos. A pampanyúlnak is nevezett rágcsáló a tengerimalac távoli rokona. Étrendjüket főként fűfélék és zsenge hajtások teszik ki, olykor a kaktuszt is megeszi ami nagyszerű vízforrás számára. Nappali állatok, az éjszakát általában földbe ásott üregekben töltik. Többnyire kisebb-nagyobb csoportokban élnek, melyeknek egyedszáma akár a 40-et is elérheti, írták a Facebookon.