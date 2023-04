–Mi nagyon sok ilyen szemléletformáló programot csinálunk itt a városban, és azt tapasztaltuk hogy az embereknek mindig egy ilyen rendkívüli kíváncsiságot jelent a sötétség. A szabadulószoba az egy remek eszköz lenne az érzékenyítéshez, hiszen a fiatalok számára egy nagyon népszerű dolog, számunkra pedig egy nagy kihívás ezt kialakítani. Úgy tűnik hogy ez tényleg be is vállik, és hogyha a pályázati forrásaink megengedik, akkor évente több alkalommal is megrendezzük. – mesélte Tóthné dr. Kiss-Orosz Mária, a Vakok és Gyengénlátok Integráló- és Sportegyesületének az elnöke.

Többek között azt is megtudtuk, hogy tervben van idén több program is a VGYSE szervezésében, és dolgoznak egy extrém szabaduló pályán is. Azonban, aki lemaradt erről a hétvégéről az se csüggedjen ugyanis a májusi 11 és 13 között, újra lehetőség nyílik kipróbálni a szabadulószobát.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)