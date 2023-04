Szabó Zsolt országgyűlési képviselő folytatta a bejárást választókörzetében, aminek során hétfőn Vámosgyörkre látogatott. Erről közösségi oldalán számolt be a politikus, aki a részletekről közölte.

Gedei Zoltán polgármesterrel felkeresték a község civil szervezeteit – a polgárőrséget, a tűzoltókat, a nyugdíjas klubot és a galambászokat –, ahol s beszélgettek a folyamatban lévő, valamint az önkormányzat előtt álló feladatokról. A Fidesz-KDNP politikusa találkozott a képviselő-testület tagjaival is, akikkel arról tanácskoztak, a település miként fejlődhetne tovább. Gedei Zoltán megköszönte Szabó Zsolt eddigi támogatását, amelyre, mint fogalmazott, a továbbiakban is számítanak. Annál is inkább, mivel számos tervük, ötletük van még, egyebek mellett az elképzeléseik között szerepel a település központi terének az „újjárendezése” is - közölte a képviselő.