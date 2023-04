Az idei május elsején azonban újfent a megszokott, tradicionális formában zajlik a megmérettetés, vagyis a látvány mellett a zamatok is kulcsszerepet kapnak, ami nem feltétlenül hátrány egy főzőverseny esetében. Napvilágot láttak a részletek is, amiket Kiss Adrienn, a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője ismertetett. Közlése szerint az érdeklődők április 27-ig, a jövő héten csütörtökig jelentkezhetnek a rendezvényre. A Hatvani Főzőverseny és Városi Pikniken – amely a program mostani elnevezése – a résztvevő csapatok hivatalos létszáma három fő lehet, akik közül egy személy a főzőmester, kettő pedig kukta. A háromfős hivatalos csapathoz baráti társaságok, munkahelyi közösségek is csatlakozhatnak.