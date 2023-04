Tíz éves a kompoltiak „Tegyük virágosabbá óvodánkat” akciója, osztották meg közösségi oldalukon.

A Kompolt-Nagyút Gyermekkertész Óvoda és Bölcsődében nagy hangsúlyt fektetnek a természetközeliségre, ahogy arról már beszámoltunk, biogazdálkodásba is belefogtak a kicsikkel, most pedig a jubileumi évforduló alkalmából egy példás összefogás eredményeként kétszáznál is több egynyári virágot ültettek el a gyerekek, szülők és az ott dolgozók az óvoda udvarán.

– A családok lelkesen támogatnak minket minden évben egynyári virágokkal és termőfölddel – jegyezték meg.

