A Gyöngyös közterületeire kiültetett virágokon már nem múlik a tavasz végleges megérkezése. Színpompás látvány fogadja a helyieket és a városba érkezőket is a Fő téren, a Szent Bertalan utcában, a Bugát Pál téren és a Barátok terén is. A tulipánok, árvácskák és más színpompás virágok, valamint a belváros patinás épületeinek együttes látványa szemet gyönyörködtetőek a járókelőknek, és kiváló témát adnak a fotósoknak is.