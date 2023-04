Sajtótájékoztatón ismertette idei programtervét az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete. Csákvári Antal elnök fölidézte, tavaly novemberben az országban egyedüliként emlékezett meg a csoport a polgári körök megalakulásának huszadik évfordulójáról, ehhez állami támogatást is kaptak, amelyből rendezvényekhez szükséges technikát is beszereztek. Jól sikerült esemény volt a Bartakovicsban, amelyen jelen volt Hende Csaba egykori koordinátor, miniszter is.

Csákvári Antal, az Egri Végvár Polgári Körök Egyesületének elnöke

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az elnök kifejtette, márciusban elfogadták idei rendezvénytervüket, májusban például gulyáspartit rendeznek Egerszalókon, június elején Domonkos László, a csángókról szóló Magyar Moldva című könyv szerzőjét fogadják majd az összetartozás napi városi rendezvényen vesznek részt. Augusztusban lesz az idei fő eseményük, több napos kirándulást szerveznek augusztus 6-tól Zetelakára és Gyimesbükkre, s ellátogatnak a csángókhoz is. Kapcsolatuk a zetelakaiakkal 17 évre tekint vissza, hol ők látogatnak ki, hol a székelyek jönnek Egerbe. Erre a kirándulásra nem csak polgári körösöket várnak, hanem korlátozott számban más érdeklődőket is.

Csákvári Antal hozzátette, szeptemberben dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel beszélgetnek, októberben megemlékezéseken vesznek részt és egészségnapot tartanak. Kapcsolatot építenek más civilekkel, az Ezüstidő Nyugdíjas Egyesülettel és a Nagycsaládosok Egyesületével, novemberben az ő vezetőikkel találkoznak. Decemberben adventi rendezvényt tartanak.