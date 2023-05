– Legújabban egy helyettes államtitkártól kaptunk levelet. Asztalos Miklós most erre hivatkozik, de nem láttuk, mi volt az a kérdés, amire válasz jött. Megkértem a polgármestert, küldje el nekem írásban az említett a kérdéssort, amit elküldött. A helyettes államtitkár leírja, hogy a véleményét az általa látott iratokra alapozza, de nem tudjuk, hogy miket látott. Ez nem törvényi állásfoglalás. Asztalos Miklós Facebook-oldalát látva szereztem róla tudomást. Utána a polgármester kiadta azt testületi anyagban is. Most arra hivatkozik, hogy az elmúlt egy évben nem volt mulasztásban megnyilvánuló jogsértés a magatartása, de amióta ezt a legutóbbi levelet megkapta, azóta ő is és a képviselő-testület is jogsértő helyzetben van – ennek megszüntetésére meg kellene választani az alpolgármestert. Asztalos Miklós jelöltje továbbra is dr. Füleki Tibor. A képviselők többsége azonban nem szavazza meg őt, aki nem is akarja elvállalni a tisztséget. A polgármester erről nem hajlandó tudomást venni. Ez a faramuci helyzet alakult ki. Én úgy gondolom, ez csak úgy működik, hogy tesz egy javaslatot a polgármester, és tesz egy javaslatot a testület is, végül pedig utóbbi dönt. Ezt pedig a polgármesternek végre kell hajtani. Ez nálunk nem következik be, mert aki mást akar, mint a polgármester, az közutálat tárgyává válik – fogalmazott Szabó Zsolt.