A rendezvény első napján került sor a ló tenyészállat bírálatra, melyen Furioso-north star kancák I. csoportjában az Igazgatóság által tenyésztett North Star XIII-89 „Ritmus” az első helyezést, a Furioso-north star kancák II. csoportjában az igazgatóság által tenyésztett North Star-77 Emlék a harmadik helyezést, míg a Furioso-north star kancák III. csoportjában az igazgatóság tulajdonában lévő Furioso-XLIV-64 Dáma az első helyezést érte el, közölték.

A rendezvény második és harmadik napján számos program között választhattak a helyszínre kilátogatók. Nagy érdeklődés övezte a fogatok bemutatóját, melyen a BNPI egy Cziráky típusú hintóba fogott négyes fogatot tudott bemutatni. A fogatot Némedi György Kollégánk hajtotta és Felleg nevű fedezőménük, Emlék, Dáma és Ritmus nevű tenyészkancáik volt befogva.

A program szervezői, külön programpontban lehetőséget biztosítottak, a furioso-north star lovak bemutatására is. Így az igazgatóság négyes fogata mellett, a díjugratásban versenyző Furioso-60 Lutri nevű kancákat is be tudták mutatni, Ökrös Krisztina lovagolta meg.