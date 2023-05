- Gyermekkorom óta szenvedélyem a gombászás – mondja a Bükkszenterzsébeten élő Utassy Marianna, aki idén áprilisban arról lett híres, hogy hatalmas méretű kucsmagombára lelt. Portálunk is beszámolt a kivételes példányról. Mariannától azt kérdeztük, honnan a gombászás iránti szenvedélye, és mit tartogat a május és a június az erdőjáróknak gombafronton.

Elmondta, ötéves kora óta járja az erdőt. Kislány korában apai ági nagymamája fogta kézen, és vitte el az első gyűjtésekre. - Ekkoriban kaptam nagyapától az első "hátit", (vesszőből font, hátra rögzíthető, hordozó alkalmatosság, a szerk.)

Gyakran jártuk az erdőt nagymamával és észrevétlenül szenvedélyemmé vált a gombászás. Bár már nyugdíjas vagyok, ez a szerelem a mai napig tart. Amikor megneszelem, hogy életre kelnek az idényjellegű gombák, akár hajnal kettőkor is felkerekedek, hogy elinduljak felkutatni őket - meséli, majd így folytatja: - Az idei, híressé vált kucsmagombáért 35 kilométert utaztam, s 21 ezer lépést tettem meg a telefonos számláló szerint, amíg rábukkantam. Örültem a szép példánynak, ismerőseim kértek meg, hogy tegyük rá egy mérlegre és fotózzuk le. Ennyi a történet. Meglepett, és nagyon boldog voltam, hogy mennyien gratuláltak, pedig ennél nagyobb zsákmányokra is szert tettem már. Régebben az is előfordult, hogy egy közeli község kevéssé ismert lelőhelyéről 45 kilogrammnyi gyönyörű gombát gyűjtöttem pár óra alatt – mesélte Marianna.