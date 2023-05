Az ivádi óvoda vezetői pár hete arra kérték a lakosságot, hogy a már nem használt ruháikat, textileiket gyűjtsék össze és adják le, hogy a Göncölj a Földért mozgalomhoz csatlakozva az ovisok részesüljenek a bevételből.

Most Forgóné Répás Boglárka, az óvoda vezetője örömmel számolt be arról az Ivádi Községi Önkormányzat közösségi oldalán, hogy az akció remekül sikerült. A napokban már el is szállította a "Göncölj a Földért" mozgalom teherautója az összegyűjtött 1840 kilogramm ruhát. Kilónként 5o forintot kaptak, így 92 ezer forinttal gyarapodott az intézmény. Az összeget a gyerekek kirándulására használják majd.

A mozgalomhoz egyébként bármelyik intézmény csatlakozhat, a sulizsak.hu oldalon lehet regisztráni.

Az így összegyűjtött, használt textíliát újrahasznosíthatják az építőiparban, az autóiparban párnázóanyagként, a termelőiparban törlőruhaként, a textilszálakból pedig fonal vagy szigetelőanyag készül.

De otthon is érdemes átgondolni, mire használható egy-egy megunt ruhadarab. Alakíthatjuk, átszabhatjuk. Mi is és az ízlésünk is változik, más ruhadarabok tetszenek meg, másképpen öltözködünk. De mindig adhatunk második esélyt a divatjamúlt ruháinknak.

A kezdeményezők célja, hogy segítsék a gyerekek környezettudatos nevelését, mellyel elérhető, hogy a jövő generációjának ezek az apró szokások már természetesek lesznek és beépülnek a hétköznapjaikba.

Szeretnék továbbá megismertetni mindenkivel a textil újrahasznosítás lehetőségeit és mindezért tenni is, nem csak elméletben.

A sulizsak.hu oldalon arra is felhívják a figyelmet, hogy ma már menő dolog újrahasználni és újrahasznosítani. Alapvető, hogy nem egyszer használatos műanyag zacskóban visszük haza a zöldséget és a gyümölcsöt a boltból. A haladóbbak már odafigyelnek arra is, hogy helyi termelőktől vásároljanak és sokan csökkentik a húsos ételeik számát. Az élelmiszereken túl figyelhetünk a tisztítószerekre, a kozmetikumokra, pláne, ha azok csomagolásmentesek vagy csomagolásuk is újrahasznosított.

Rengeteget olvashatunk arról, hogy a textilipar milyen komoly szennyezettséget okoz a Földnek és így nekünk. Egy farmeradrág gyártásához például 7570 liter vízre van szükség.

A tudatos életmódúaknak az általános túlfogyasztást, felhalmozást már meg sem kell említenünk. Arról viszont muszáj beszélni, hogy milyen elképesztő károkat okoz a környezetünkben a textilipar. A Danish Fashion Institute kimutatása alapján a ruhaipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a világon, ami ráadásul a rövid termékciklusok révén pazarlásra is ösztönöz: csak az USA-ban 13 millió tonna ruhát dobnak ki évente, az Egyesült Királyságban 11 millió ruhadarabot. Az ipari vízszennyezés egyötöde a ruhaanyagok kezeléséhez és színezéséhez kapcsolódik. Ehhez kapcsolódik a munkavállalók kizsákmányolása és a borzasztó munkakörülmények is.

A legtöbbet akkor tehetjük, ha olyan ruhadarabot választunk, ami méltányos kereskedelemmel kerül a boltokba. Ha erre nincsen lehetőségünk, akkor adjunk második esélyt és vásároljunk használt ruhát. És mindenképpen hordjuk a lehető legtovább őket.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: sulizsak.hu)