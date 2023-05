A Tisza-tó egyebek között azért is válhatott turisztikai szempontból egyre jelentősebbé, mert a tó Kelet-Magyarország horgászparadicsomává nőtte ki magát. Persze a hatalmas terület jó terepévé vált az orvhorgászatnak, -halászatnak is. Az egyik, az ezredfordulót követően itt szolgálatot teljesítő – a neve mellőzését kérő – hivatásos halőr naplót vezetett sok izgalmas kalandjáról. Ebből osztott meg most portálunkkal egy 2008-as történetet.