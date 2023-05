Ahogy arról már portálunkon is írtunk, a csütörtöki közgyűlés egyik témája volt az a településrendezési eszközök módosítását célzó napirendi pont, amely a Füzesabony – Eger – Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez szükséges. A fejlesztés a vonatkozó kormányrendelet szerint kiemelt beruházás.

– A város közlekedését messzemenően meghatározó előterjesztésről van szó – fogalmazott Komlósi Csaba (A Városért) frakcióvezetője. Hangsúlyozta, hogy többen is beszéltek már arról, hogy a kötött pályás közlekedést be kellene vonni a helyi közlekedésbe, így a módosítást úgy célszerű végrehajtani, hogy a jövőben ez megoldható legyen, tehát ki lehessen alakítani több állomást is a várost Északi és Déli irányban átszelő sínpár mellett. ez a közgyűlés többsége szerint jó ötlet, de legalábbis ellenvélemény nem akadt.

Mivel a beruházó képviselőit nem tudták meghallgatni, így a döntést elnapolták egy következő ülésre. Mirkóczki Ádám tavaly nyáron mindenesetre elmondta, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter támogatja az ötletet.