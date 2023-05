Fontosnak tartják a gyerekek zenei művelését, s hogy izgalmas programokat kínáljanak számukra a megszokott tanórákon kívül is.

– Néhány héttel ezelőtt a Csík zenekar látogatott a Szilágyiba, ők a hungarikumok vonalon ismertették meg a gyerekeket a magyar népzenével, és hangszereket is bemutattak neki. Egyik tagjuk, Szabó Attila gyermekei intézményünkbe jártak, járnak, s emiatt is nagy örömmel fogadták a tanulók a zenekart. Most pedig Temesi Bertalan országos hírű, elismert basszusgitáros, akinek egri kötődése is van, hiszen Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanul jelenleg, és zenésztársa Tornóczky Ferenc kalauzulták el a diákokat a húros hangszerek világába. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg – mondta el portálunknak Saxinger Veronika, az iskola pályázatokért és médiakapcsolatokért felelős ügyintézője.

A Beatles-től a Wellhello-ig szörfözve a különböző könnyűzenei stílusokon át kalandoztak, közben pedig szimfonikus és népzenei elemeket is érintettek a rendhagyó énekórán kedden, amikor a két tanórán elektromos- akusztikus és basszusgitárokat is megszólaltattak.

Temesi Bertalan elmondta, a mai világslágerek nagy része négy akkordra épül, s bárki, aki még sosem gitározott, nagyjából egy hónap elsajátíthatja ezt a tudást. A nyolcvanas évek dallamai – melyekre flitteres ruhában, mikrofon frizurával buliztak annak idején – a kétezres évek elején, de akár még ma is megállják a helyüket, ha egy kis változtatások esnek át Az akkordokat tekintve ugyanis nincs új a nap alatt, a zenei stílusok és a hangszerelések változnak, tért ki rá a zenész.