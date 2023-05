– Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy sosem tudhatjuk, hogy meddig tart az életünk, ha nem vigyázunk rá. Az autósoktól pedig több figyelmet kérnénk, jön a szezon, most már indulnak a motorok is, négy hónapunk van kiélvezni a jó időt – emelte ki Tamás Andrea.

A szervező 50-70 résztvevőre számított az előzetes bejelentkezések alapján. A motorosok gyászszalaggal vágtak neki az útnak, nagyon köszöni nekik, hogy akár 200 kilométerről is eljönnek. Vasárnap, tíz órától gyülekeztek és 10 óra 30 perckor indultak az egri Tescotól a 25-os főúton Füzesabonyba (MOL benzinkút), ahol még többen is csatlakoztak hozzájuk, innen fél tizenkettőkor indultak tovább. A 3-as főúton Gyöngyösre gurultak, ahonnan egészen Mátraházáig rendőri felvezetéssel mentek. Tamás Andrea hozzátette, augusztus végén a Kéktúrával is meg szoktak emlékezni az elhunyt motorosokról.