Farkas Bertalan is segít felkészíteni a következő magyar űrhajóst. A napokban Egerben járt első magyar űrhajós beszélgetett az egri médiumokkal, s elmondta, a következő űrutazásra kiválasztott jelöltek most következő felkészítésében részt fog venni, olyan információkkal tud nekik szolgálni, amit mástól nem tudnak megkérdezni, csak aki már járt kint az űrben. Fontos lesz például felkészülniük az indításra, de a visszaérkezés utáni életre is. Dönthetnek majd, maradnak-e az űrkutatásban, vagy más területen dolgoznak tovább. Ő nem gondolta, hogy még 43 év múltán is ilyen óriási érdeklődés lesz iránta, rengeteg meghívásnak tesz eleget, ezt is kezelnie kell majd a második magyar űrhajósnak.

