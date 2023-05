– Gyerekkoromban kíváncsivá tett a rendelők miliője. Nagyon aranyos volt az akkori körzeti orvos, és a kedvessége megerősítette bennem a vonzódást a pálya iránt. Hatvanban végeztem a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában 1985-ben, és az év augusztus elseje óta dolgozom itt a kórházban. A gyermek szakrendelésen kezdtem három éven át, majd az első gyermekem születését követően a reumatológia szakrendelésen folytattam 2007-ig. Azóta dolgozom az urológia szakrendelésen – emlékezett vissza Ludányi Ferencné.

Az ápolónő azzal folytatta, hogy mindig örömmel érkezik be a kórházba, erőt ad neki a betegekkel való kapcsolat.

– Az urológiára pedig súlyos problémákkal is érkeznek betegek. Az a legnehezebb, amikor fiatalok jönnek, nagyon komoly betegségekkel. Tartani kell bennük a lelket, erősíteni őket. Ez engem is megvisel, mert nem jó az emberek szenvedését látni, de a fiataloknál különösen nehéz. Hála Istennek, ma már ha valaki időben jön, gyógyítható a hererák, a prosztatarák is. Van olyan betegünk, akit 15 éve kezelünk, és ugyanolyan életminőséget él, mint azelőtt. A rákbetegséget, ha időben felismerik, megfelelő kezelés esetén éveket, évtizedeket kap a beteg. Ezért kell nagy hangsúlyt fektetni a korai felismerésre azoknál a rákbetegségeknél, amelyet lehet szűrni. Sajnos, olyanok is vannak, amelyek csak akkor derülnek ki, ha komoly tüneteket okoznak. De azokat is tudjuk kezelni – mondta Ludányi Ferencné.