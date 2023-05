– A férjemmel, Orth Péter színművésszel néhány napra el tudtunk szakadni a munkától, éppen pihenés, wellness volt a program, amikor pozitív lett a teszt. Mondanom sem kell, mennyire megörültünk ennek mindketten. Kellett persze egy kis idő a feldolgozásához, de azt elmondhatom, hogy euforikus érzés. Ez a legnagyobb szerep, amit a sorstól kaptunk, mert – ahogy a dal is szól – ezt egy életen át kell játszani. Nagyon boldog vagyok, és szerencsére jól bírom a gyermekvárás hónapjait. A életem szerves része a sport, minden nap jógázok, kismamatornát végzek, de erőnléti edzéseket is beiktatok – készülök a szülőszoba megpróbáltatásaira. A férjem izgatott, ugyanakkor gyakran meghatódik, sokszor beszél a pocakomhoz – újságolta Bánovits Vivianne.

A színművésznő arról is beszélt, hogy lassan befejezi az évadot.

– Már csökken a fellépéseim száma. A Karinthy Színházban a Rejtő Jenő alapján készült A piszkosak című spakli-bohózatban a múlt héten már lejátszottam az utolsó előadásomat, s még lesz egy ugyanitt, a Maga lesz a férjem című darabban. A Játékszínben még az Aranylakodalomban játszom. Van egy Petőfi bicentenáriumi műsorunk, amivel járjuk az országot, azzal júniusban még megyek Sopronba és Debrecenbe. Ha esetleg folytatódik, akkor azt még utána is vállalom. A júliusi nyári játékokat viszont már nem én csinálom a Játékszínben. Összességében lassan befejezem az évadomat. Filmszerepeket eleve nem vállaltam, mert már időben megtudtam, hogy gyermekem lesz. Kaptam személyes felkéréseket, de már a meghallgatások előtt jeleztem, hogy nincs értelme elmennem, visszamondtam a lehetőségeket. Kis szívfájdalom is ez, mert szerintem jó kis dolgok lehettek volna belőlük. De most a legnagyobb főszerepre készülök – mosolygott Bánovits Vivianne.

Az átmenetileg elmaradt filmes lehetőségekért viszont igazi kárpótlás számára, hogy idén a legjobb női főszereplő kategóriában jelölést kapott a Magyar Mozgókép Díjra a tévéfilmek között, a Vitézy László rendezte Az énekesnő című alkotás címszerepének alakításáért.

– Egyszer már eljutottam a legjobb női főszereplő jelölésig, ez 2017-ben volt, a szintén Vitézy László rendezte A fekete bojtár című tévéfilmben. Tavaly viszont a Bozsogi János rendezte 1919 című történelmi kisjátékfilmünk győztes lett a kategóriájában, Adorjáni Bálint volt a partnerem. Az énekesnőben már a jelölés is nagyon jólesik, hálás vagyok érte. Köszönöm a film összes alkotójának a közös munkát. Külön köszönöm a rendezőnek és a Megafilmnek, hogy rám bízták ezt a szerepet – fogalmazott Bánovits Vivianne.

A színművésznő elmondta még, hogy a szülés előtt munka már nem szólítja szűkebb hazánkba. Turistaként viszont biztosan ellátogat Egerbe a nyáron. Aki nyitott szemmel jár majd a vármegyeszékhely utcáin, megláthatja a remek színésznőt, a bájos kismamát.