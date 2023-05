– Teljesen megkönnyebbülten indultunk vissza. Sok feszültség volt addig bennünk, az oldódott fel. Az alaptáborba jutásig minden bizonytalan volt, nem tudtuk, sikerül-e. Tapasztalnunk kellett, hogy semmi nem úgy történik, ahogy megtervezi az ember. Az időjárás, s az azt ismerő helybéliek mondták ki mindig a döntő szót arról, hogyan tovább. Nekünk ott már sok nem beleszólásunk volt a dolgokba. A terepjárón, majd gyalog megtett hosszú út után napokat kellett eltöltenünk a 3800 méter magasan található bázison, hogy helikopter vigyen fel az alaptáborba. Oda egy jeges, meredek gleccseren kellett volna felmenni, ami nagyon veszélyes lett volna a számunkra, hiszen nem vagyunk felkészült hegymászók. Itt az időjárás már sokszor megtréfált bennünket. Reggel általában gyönyörű idő volt. Csodálatos látványt nyújtott a közeli, jó 5000 méteres hegy. Amikor éjjel havazott, a hegy is kifehéredett, aztán a napsütéstől elolvadt a hó rajta. Mindig más színe volt. Kora délutánra rendszeresen elromlott az idő. Hol hó esett, hol jég, hol a szél fújt. Este jött a mennydörgés is. A dörgés a Himalájában gyakran 15-20 másodpercig is ide-oda csapódik a hegyoldalak között. Aki itthon megijed tőle, az ott a hegyről is könnyen leszalad. Ezt esténként meg kellett szokni. Elaludni se volt túl egyszerű emiatt. Hat éjszakát aludtunk sátorban. És persze, a magasság miatt ott már kevesebb a levegőben az oxigén. Túráztunk, hogy teljen az idő, de nem volt szabad sietni, mert rögtön zihálni kezdtünk – részletezte idősebb Kiss Péter.