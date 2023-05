– A Mátrából lezúduló víz a 24136-os számú közúton – amely Gyöngyös és Gyöngyössolymos között húzódik, majd csatlakozik a Mátrát átszelő 24-es főúthoz – károkat okozott az útpadkában. A Mérges-patak több helyen is túlnőtte a medrét, ez kisebb fennakadást jelentett a solymosi sportpályánál. A vízfolyás a Mérgespatak út 61. és 65. számú ingatlanok között is kilépett a medréből. A Mérgespatak út 65. szám mögötti patakhídnál egy torlasz okozott kárt. Az említett területeket a katasztrófavédelem és az vízügy szakembereivel bejártuk. A vízügy ígéretet tett arra, mivel az ő vagyonkezelésükben van a patak ezen része, hogy az árvíz levonulta után a torlaszt megszünteti, a hordalékot elszállítja. Továbbra is esős az idő, kérem, hogy figyeljük fokozottan a házaink közelében található vízfolyásokat, és ha valaki bajba kerül, ha problémát látnak, szóljanak azonnal nekünk, igyekszünk segíteni – hívta fel a lakosság figyelmét Asztalos Miklós.