Az egyik asszonyka - akit az egri palóc dalos népdaltalálkozókról tartok ismerősnek – elárulja, hogy itt lakik, itt is dolgozott az orvosi rendelőben. Még emlékszik arra az időre, amikor fizikusok jártak a faluban bemérni a gázkitörés mértékét. A Kovászna megyei tudós volt az első, aki az erdélyihez hasonló jelenséget bevizsgálta, és megállapította, hogy itt gyógyító gáz van. Ezt az idős doktornő is megerősíti, aki több mint négy évtizedet szolgált háziorvosként a településen, s most itt rendel, felváltva egy fiatalabbal. Pár kérdés után rátapint minden bajomra, de én kérdezgetem a jelenség felől is.

Maga Teller Ede, a Nobel-díjas atomfizikus is járt a faluban, 1994. június 6-án fát ültetett a temetőben a Hősök emlékműve mögött, a faültetések bizonyítéka is ott van. Több Nobel-díjas is megfordult itt. Gajdusek Dániel Nobel-díjas professzor és Jan S Nilsson, a Svéd királyi akadémia elnöke is eltöltött rövidebb-hosszabb időt a faluban. A táblák kissé megkoptak, nehéz kisilabizálni.