– Polgármester elődeim a 90-es évek végén rendezték az első ilyen versenyt. Az a célunk a választással, hogy a helyi termelők által készített borokat a város megpróbálja ezzel is segíteni, népszerűsíteni különböző protokolláris rendezvényeken, külföldi kapcsolatainkon keresztül, azaz megmutatni, hogy a Mátraalján kiváló borok vannak - emelte ki.

- Az alapgondolat mindig az volt, hogy száraz fehér bor képviselje a várost, hiszen ezen a területen fehér szőlők vannak. Akadt úgy, hogy rozé is versenyzett, egyszer vörös bor is részt vett a megmérettetésen, de alapvetően tartjuk az eredeti gondolatot. Pár éve egy újítást vezettünk be, a gyöngyösi hegyközség javaslatára: a száraz fehér boron belül nemcsak újborral, hanem az évjárat megkötése nélkül lehet indulni. Pár éve patthelyzet lett a verseny vége. Két bor között nem tudtunk dönteni. Akkor úgy határoztunk, adjunk ki még egy díjat, és ez lett a Gyöngyös város polgármesterének bora. Mindig a verseny végén dől el, hogy a két legtöbb pontszámot kapott bor közül melyik képviselje a várost, és melyik a polgármestert. A társadalmi zsűri összetétele sokszor változik. Mindig szeretnénk megszólítani azokat az embereket, akik segítségünkre lehetnek. Voltak már zsűritagok sajtómunkatársak országos turisztikai-, illetve borszaklapoktól, de akadtak művészek, vagy éppen vállalkozók, cégvezetők. Most a turizmusban érdekelt szállodák vezetői, tulajdonosai jöttek. Nem titkolt célunk, hogy lássák, mi terem ezen a borvidéken, hogy a helyi borokat favorizálják – foglalta össze Hiesz György.