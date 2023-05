Az Egri Road Beatles Múzeum 2015. május 15-én nyílt meg vármegyeszékhelyünkön. Peterdi Gábor tulajdonos, a kiállításon látható ereklyék gyűjtője arról beszélt, hogy most már igazán olyan a múzeum, mint amilyennek megálmodta gyerekkorában, amikor Beatles-rajongó lett. Elmondta, hogy a május 13-án sorra kerülő 8. születésnapi buli fő eseményei két kerek évfordulóról emlékeznek meg. Idén lenne 80 esztendős George Harrison, a legendás gombafejűek szólógitárosa, és éppen 60 évvel ezelőtt adta ki a liverpooli négyes az első, Please Please Me című nagylemezét.