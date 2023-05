Egerben is tartott fórumot a Pedagógusok Szakszervezete. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Totyik Tamás, a szakszervezet megválasztott új elnöke a státusztörvény tervezetéről beszélt és várta a jelenlévők véleményét. Portálunknak elmondta, a jogállásváltás kapcsán 30 pontban engedett a kormány az 150 fejezetből álló törvényben, ami hosszabb vitát érdemel és a jogi szöveg jelentését meg is kell ismertetni a pedagógusokkal. A változások hátrányosan érintik a kollégáikat, s bizonyos értelemben jogfosztást is eredményez. Ezen kívül érinti a szülőket, diákokat is a maximális osztálylétszám növelése, a főállású pedagógusok létszámának csökkentése, a tanulók fegyelmezése révén. Ezek ellen leghatározottabban tiltakoznak, ahogy az ellen is, hogy a jelenlegi helyzethez képest hátrányosan érintsék a változások a munkavállalókat. Meglátják, mi történik a további egyeztetéseken, szerinte június végéig elfogadják a jogszabályt, de kérdés, mit tartalmaz a végrehajtási rendelet. A közoktatás, köznevelés nagyon nagy reformjára egyébként szükség volna, ennek egy pici része a státuszváltás. Ezzel önmagában nem lenne gond, de a tartalma elfogadhatatlan. Gond az is, hogy Európában nálunk a legmagasabb a pedagógusok tanítással lekötött munkaideje, s ebben nem enged a kormány.

Totyik Tamás szerint a pedagógushiány növekedése miatt is várhatóak iskolabezárások, de amiatt is, mert egy európai uniós támogatású pilot program részeként 35 oktatási intézményben próbálják ki az iskolaközpontok rendszerét. Emiatt a 100 tanulónál kisebb vidéki iskolák fennmaradása kétséges.