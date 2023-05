Szaniszló Zsolt andornaktályai vállalkozó portálunk kérdésére azt mondta, hogy nem ő találta ki a kempingbicikli és a Trabant egybeolvasztott darabját, hanem Németországban látta az első példányát.

– Az a darab persze nem volt annyira kidolgozva, de a látványa elég volt a döntésemhez, hogy akkor csináljak egyet, de ez nagyon régen volt – mondta Zsolt.

Annak a németben látott „járműnek" a kidolgozottságát illető kérdésünkre a cégvezető azt mondta: abban a darabban látszódtak a csavarok, a szegecsek, nem volt ennyire összeillesztve. De nem volt ilyen szépen lefestve sem mint az övé, nem volt üzemképes sem. Az csak egy díszként funkcionált. Valaki, a valamikori Trabantját és a biciklijét összekombinálta és letette dísznek.

Forrás: Beküldött fotó

A Relevit Kft. által készített Trabiciklik üzemképesek. Hivatalosan festő kamrában festik, fényezik. Lehet választani extrák közül bluethoot-os hangszórót, agyváltó sebességváltót, világít a lámpája, tud indexelni. Kinek mire van szüksége. A kerékpár csillagkerékpár hivatalosan, ami gyakorlatilag a régi kemping bicikli mérete. El is kelnek a szerkezetek – tudtuk meg.

– Nem magánemberek, hanem cégek voltak a vásárlók. Egy mobil applikációkat gyártó cég, ipari szerszámokat gyártó vállalkozás, egy van talán magánembernél, s autógyűjteményét gyarapítja. Egyet, a legelső darabot Balassagyarmaton lehet látni az első kerékpármúzeumban, egy pedig itt a kft. andornaktályai telephelyén lehet látni. A június 15-i Fábry-showban az első, kék színű Trabicikl szerepel majd a balassagyarmati múzeum bemutatása kapcsán – mondta el a cégtulajdonos ügyvezető.

Szaniszló Zsolt azt is elárulta, hogy az Andornaktályán található kétkerekű azért van a telephelyükön, hogy itt meg tudják nézni, ha valakinek kell, kipróbálhassa. Idehozták, mert nagy volt az érdeklődés, ezt hordják kiállításokra.

– Voltunk már veteránkiállításon, jármű örökség kiállításokon – jegyezte meg Zsolt.

A cége maga persze nem ezzel foglalkozik. Lakatos munkákat végeznek, anyagellátási rendszereket gyártanak multi cégeknek. A Trabicikli egy jó reklám, de azt követően, hogy az elsőt megcsinálták, gyártanak már egyéb járműveket is, most már hivatalosan is. Legutóbbi munkájuk például egy Wartburg, Babetta kombináció volt.

Zsolt elárult egyéb titkokat is. Például azt, hogy az ő neve alatt futó TikTok oldalon is megtekinthető a Trabicikli, s ötszázezer like-ot tudhat magának. Először, még 2000-ben a Bors kapta fel gyártmányukat, s azóta mind hazai, mind külföldi sajtótermékekben sokszor szerepeltek. Búcsúzóul megnézhettük még azt a készülő Trabant "makettet" is, ami az autó eredeti darabjaiból készül. Az alvázat, tengelytávot persze átszabják, egy személy használhatja majd, pedállal kell hajtani, de a kétütemű Trabant sebességváltóját beleszerelik majd a cabrió változatú mini autóba.

– Tekerni kell a pedált, mint egykor a Moszkvics gyermekautóban – mondta a cégtulajdonos.