Arra a kérdésünkre, hogy a tavasz veteményezési időszak is, s a gazdák féltik a termést a hívatlan vadállatoktól. Mit tesznek a vadkárok elhárításáért, a kamarai titkár válasza szerint a szántóföldi növénykultúrák fejlődésével, egészen a betakarítás befejeztéig van dolga a vadásztársaságoknak. Meg is kezdődtek már vadkárelhárító vadászatok. Szükség is van rá, hiszen a disznó például – mert nagyon jó a szaglása – képes szemenként felszedni az elvetett kukoricát.