A kereszténység pünkösdjével időben egybeesik egy tartalmában is nagyon hasonló ünnep a zsidó vallásban, a hetek ünnepe. A keresztény pünkösd nemcsak a Szentlélek kiáradásának, de a keresztény egyház megalakulásának is az ünnepe. A zsidó hetek ünnepe nem más, mint az egyiptomi kivonulás utáni 3. hónapban – amikor az Örökkévaló a Tórát adja a zsidóknak – a szabadságvágyó zsidó közösség összekovácsolódásának, kvázi az első zsidó felekezet létrejöttének az ünnepe. A zsidó húsvétot követő 49. nap után tartják a hetek ünnepét. A két ünnep tartalmi hasonlóságai mellett a zsidóságot és a kereszténységet összekötő számos történelmi tényről, az együttélés fontosságáról is beszél Weisz Péter, a Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hitközség elnöke.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!