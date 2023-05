A nool.hu cikke hívta fel a figyelmet arra, hogy megyénkhez közel, Nagylóc környékén állatok tűntek el. Szalai Gábor, Nagylóc polgármestere a közösségi oldalon számolt be arról, hogy Nagylóc környékén járhat medve.

– Felhívom mindenki figyelmét, hogy a település közvetlen közelében – a Cseresen és a Kutya-hegyen – többen medvét láttak – írta a polgármester. Ahogy a nool.hu írja, a településvezető kiemelte: felvette a kapcsolatot az illetékesekkel, akik szintén arról számoltak be, többen jelezték, hogy medvét láttak, továbbá gazdák is bejelentették, hogy állataik tűntek el. Szalai Gábor megjegyezte, hogy sem videó, sem fénykép nem készült, de mindenkit fokozott óvatosságra int, akik az erdőt, illetve annak környékét járják. – Csak szükséges esetben induljunk útnak, akkor is, ha mód van rá, ne egyedül! – figyelmeztet a település első embere.

Hevesben is találkozhatunk medvével: nemrég sikerült videóra venni Mihályt, a bükki medvét. Ebből a cikkünkből pedig megtudható, mit tegyünk, ha összefutunk vele, vagy valamelyik fajtársával.