Sorsfordító időket élünk, az idős korosztály aggodalommal szemléli a szinte észrevétlenül átváltozott világot. Súlyos kihívásokkal szembesül az ország, mindnyájan fizetjük a lokális háború árát. Várjuk a jobb időket, bízunk a nemzeti kormány gondoskodásában – ezekkel a gondolatokkal válaszolt a nyugdíjas egyesületük jelenlegi tevékenységét firtató kérdésünkre Fűrész János.

Az egyesület elnök portálunknak elmondta: a heti rendszeres összejöveteleken érzik, mennyire fontos egy szó, egy mosoly, egy érintés. Hordozzák egymás terhét, hogy erősítsék egymást.

– Ez évi változatos programjaink közös akarattal, jó hangulatban igen szépen sikerültek. Összetartó, egy irányba néző a közösségünk, akkor sem felejtkeznek el rólunk a tagok, ha külföldön vannak. Készülünk a május 26-án nyíló Gyűjtőmániák-Hobbi kuriózumok című kiállításunkra az egri Civil Közösségek Házában (CKH) – mondta az egyesületi elnök.

Az ezüstidősök egyik tagja, Mészáros Imre érdeklődésünkre elmondta: több civil szervezetnek is tagja, de csütörtökönként mindig elmegy az egyesületi programra. A múlt hónapban az Ismert egriek – Más szerepben című műsorban színpadi porondmesterként találkozhatott vele a közönség. A napokban pedig férfi társaival a Civil Közösségek Házában nyílásokat falaztak be, ajtókat állítottak be, készülve a soron következő kiállításukra.

Az egyesületi napokon a férjével közösen és rendszeresen vesznek részt, ezt is megemlítette Zsák Ildikó. Hozzátette: annak ellenére mennek a programokra, hogy a beteg édesanyját ápolja. Ő maga legutóbb a magyar kultúra napján Petőfiről tartott képes előadást.

– Az évek során igen szép szokást alakítottunk ki, negyedévente például terített asztalnál köszöntjük a név és születésnaposokat – fogalmazott Zsák Ildikó..

Az új gazdasági felelős mindenhol ott van

Székelyné Szabó Mária idén vette át az egyesület gazdasági felelősétől a feladatokat. Férjével minden megmozduláson részt vesznek. A napokban voltak például a megyei szervezetek székesfehérvári kirándulásán, de nem maradhatott ki a Szépművészeti Múzeum El Greco kiállítása, majd a Fővárosi Operettszínházi előadás, s már itthon a Zsinagóga Galéria és a Kepes Központ időszakos kiállításainak megtekintése sem. Az új gazdasági felelős maga is tartott előadást a gyógynövényekből, segédkezett a Civil Közösségi Ház udvarán lévő magaságyásuk beültetésében is.

Aktív tagja az egyesületnek Farkas Péter is. Megtudtuk tőle, hogy az édesanyja állandó ellátást igényel, ennek ellenére igyekszik segíteni az egyesület programjait. Tartott ő is vetített képes előadásokat. Köztük a doni áttörésről, a költészet napjáról, a Rókus kápolna rejtélyéről, most pedig Nekézsenybe szervez kirándulást a Szeleczky Zita Emlékház megtekintésére.

– Férjemmel nyugdíjasan nemrég kezdtünk házfelújításba, s emellett időt szakítunk az összejövetelekre. Az évforduló kapcsán megtekintettük a Petőfi-busz kiállítását, s nemrég Civil Kerekasztal Szabadidő Szekciója szervezésében voltunk a Föld napján az almári kolostorrom területének rendbetételén. Férjem a férfit igénylő közösségi munkákban hasznosítja magát – mondta kérdésünkre Lakatos Józsefné, Ági.

Bagó Sándor is arról számolt be, hogy a feleségével látogatja az egyesület rendezvényeit, mégpedig Verpelétről járnak be. Férfitársaival részt vett az 1848-as kápolnai emlékmű felújításában. Az egyesület plakátjait ő tervezi, a rendezvényeket fotózza, segíti társait a számítógép világában. Utazásairól rendszeres fotóvideó előadásokat tart, a közgyűlésekre pedig összefoglaló filmeket készít.